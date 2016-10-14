ŞADDER ve TÜGVA’DAN VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NA ZİYARET

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ŞADDER) Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu’nu ilk olarak geçtiğimiz günlerde TÜGVA Bayburt İl Başkanı olarak görevlendirilen Ahmet Semiz ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Başkan Semiz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu vakıf çalışmaları hakkında Başkan Semiz’den bilgi aldı. Ziyaret dolayısıyla TÜGVA Başkanı Semiz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu ardından ŞADDER Başkanı Haluk Akkoyunlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Devletin şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu belirten Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ŞADDER Başkanı Akkoyunlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyarete Başkan Haluk Akkoyunlu’nun yanı sıra, şehit kardeşleri Reis Türkoğlu, Fehim Okur, Güneydoğu gazileri Kemalettin Şahin, Selami Köksal, Gökhan Açıkgöz ve Arif Lüleci katıldı.