Rus Uçağının Düşürülmesi ve İran-Arabistan Çatışması Konferansı

Bayburt Üniversitesi Genç İnsani Yardım Öğrenci Kulübü tarafından "Rus Uçağının Düşürülmesi ve İran-Arabistan Çatışması" konulu konferans düzenlendi.

Rus Uçağının Düşürülmesi ve İran-Arabistan Çatışması Konferansı
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Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan Yeni Şafak gazetesi yazarı Sinem Köseoğlu, Suriye’de çok fazla petrolün olmadığına Doğu Akdeniz'de 2000'li yılların başından itibaren bulunan doğalgaz rezervlerinin bölgede önemli bir problem teşkil ettiğine dikkati çekerek “Doğu Akdeniz de bir şeyler oluyor. Doğu Akdeniz’de 2000’li yılların başında itibaren Akdeniz’in tabanında doğal gaz rezervleri bulundu. Ve dünyada önümüzdeki 50 yıla yetebilecek kadar bir doğal gaz rezervi var Akdeniz çanağında. Bu gazın paylaşımı çok ciddi bir problem. Çünkü petrole dayalı ekonominin artık gündemden düşmesi ile birlikte dev güçler ve bölgesel oyuncular enerjide bağlılıklarını azaltmak için kendilerine farklı kaynaklar arıyorlar.” dedi.
Köseoğlu, “Sykes-Picot 2.” için çalışıldığını, Ortadoğu haritasının 21. yüzyılda yeniden çizildiğini dile getirerek, bu sefer haritayı, sınırları belirleyecek olanın modernizmin ve 1.Dünya Savaşı’nın, 20. yüzyılın bize getirdiği modern ulus devlet sınırlarının değil, enerji boru hatları sınırlarının olacağını kaydetti.


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