Ruhsat Denetimleri Devam Ediyor

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz,şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik ruhsat denetimi yaptı

6 kişiden oluşan 3 ekip tarafından yapılan denetimlerde, ruhsatsız işyerleri kayıt altına alındı. Ruhsatı olmayan işyeri sahiplerine ise çalışma ruhsatlarını almak için belirli bir süre tanındı. Tanınan süre içerisinde çalışma ruhsatını almayan işyeri sahiplerine işyerlerinin mühürlenmesinin yanında çesitli cezaların verileceği belirtildi. İşyeri denetimlerini sık sık gerçekleştiren belediyemiz zabıta müdürlüğü ekipleri bu denetimler ile kayıt dışılığı ortadan kaldırarak oluşacak haksız rekabetin önüne geciyor.