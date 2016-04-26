23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bayburt Özel Sevgi Çiçeği Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından düzenlenen ve kreşte öğrenim gören minik çocukların eserlerinin sergilendiği ‘Resim ve el işi sergisi’ törenle açıldı.

Açılış törenine İl Genel Meclis Başkanı Yusuf elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumüttin Selçuk, Aile ve sosyal politikalar İl Müdürü Hayrettin Pala, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.



Bayburt AVM'de düzenlenen programda Özel Sevgi Çiçeği Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, kendi bayramlarını anlatan eserlerini sergiye taşıyarak ziyaretçilerin beğenisine sundular.



Çalışmalara duygularını yansıtan miniklerin yeteneği göz doldurdu. Eserlerinde ağırlıklı olarak aile, arkadaşlık, mutluluk ve barış temasını işleyen minik sanatçılar öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu. Öğrencileri atık malzemelerden yaptığı eserler ise ziyaretçilerden tam not aldı.



Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Özel Sevgi Çiçeği Kreş ve Günzdüz Bakımevi Yöneticisi Kübra Nur Yıldız, öğrencilerin 1 yıldır bu sergiyi hazırlamak için çaba gösterdiğini söyledi.



Yıldız şu açıklamayı yaptı:



"Özel Sevgi Çiçeği Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerimizin minik elleri, kocaman yürekleri ile 1 yıl boyunca hazırlamış olduğu sanatsal etkinliklerimizi ailelerimize sergileyerek güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımızın kendi hayal dünyalarını ailelerine sergileyişi bizim için eşsiz bir tabloydu ve günün en güzel kareleriydi. Okula başlamak , küçük bireylerin büyük adımlarından biridir. Eğitim hayatına başlangıçta sağlıklı bir adım atmaları için çocuklarımızı bu tür etkinliklerle destekliyoruz. Gerçekten büyük emek isteyen, her detayı özenle düşünülmüş bir sergiyi ailelerimize sunabilmek için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Çocuklarımızın kendi hayal dünyalarının en güzel şekilde yansıtıldığı ve ailelerimize özenle sunulduğu çok özel bir gündü. Emeği geçen Özel Sevgi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmenlerine ve minik yüreklerini en harika şekilde ortaya koyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum."