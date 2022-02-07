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Rektör,Prof.Dr. Mutlu Türkmen den Gazetemize ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen Gazetemizi ziyaret etti.

Rektör,Prof.Dr. Mutlu Türkmen den Gazetemize ziyaret
07 Şubat 2022 Pazartesi 11:40

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Uluslar arası Sanatçılar Derneğinin İstanbul’da Düzenlediği 2. Uluslararası Şair Zihni Kültür Sanat Etkinlikleri Merhum Kurban Yazoğlu vefa onur ödülleri programına katılmak için İstanbul’a gelen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen,Gazetemizi ziyaret etti.Türkmen ziyaretinde çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Prof . Dr. Mutlu Türkmen’le Bayburt Üniversitesinin çalışmalarıyla alakalı Röportaj yaptık.

Üniversiteyle ilgili sorularımızın tamamını içtenlikle yanıtlayan Türkmen daha sonra etkinliğin yapılacağı Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezindeki programa katıldı.

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