Rektör Türkmen’den Öğrencilere Çorba İkramı

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in de katılımıyla, Bayburt Üniversitesi Külliyelerinde, final haftası nedeniyle öğrencilere sıcak çorba ve çay ikramı yapıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Üniversite öğrencilerinin final haftası sebebiyle, Bayburt Üniversitesi Türk Kızılay Gençliği Öğrenci Topluluğu tarafından bir ikram etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Bayburt Üniversitesi Külliyelerinde, Kızılay’a ait Mobil Aşevi aracıyla öğrencilere sıcak çorba ve çay ikram edildi.

Dede Korkut ve Bâbertî Külliyelerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Türkmen de öğrencilere kendi elleriyle çorba ve çay ikram etti. Kütüphanede ders çalışan öğrencileri de ziyaret ederek bir süre kendileriyle sohbet eden Rektör Türkmen, final sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Rektör Türkmen; “Üniversitemizde geçen haftadan beri final sınavları devam ediyor. Bu hafta sonu itibariyle ise sınavlar tamamlanmış olacak. Bu süreçte Bâbertî Külliyemizde bulunan kütüphanemizi yedi gün yirmi dört saat usulüyle hizmet verir hale getirdik. Kütüphanemiz öğrencilerimiz tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu kadar öğrenci yoğunluğu varken Kızılay topluluğumuz da burada, bölge başkanlığı ve il temsilciliği ile birlikte çok güzel bir etkinlik yürütüyor. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimize sıcak çorba ve çay ikramı yapılıyor. Gündüz saatlerinde hem Dede Korkut hem de Bâbertî Külliyelerimizin farklı noktalarında aynı ikramlar yapılmıştı. Şimdi ise kütüphanemizin önünde gönüllü arkadaşlarımız gecenin geç saatlerine kadar bu ikramlarına devam edecekler. İl temsilciliğine ve bölge başkanlığına böyle bir etkinliğe vesile olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılay Öğrenci Topluluğumuzu da göstermiş olduğu bu hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum. Öğrencilerimizin istifadesine sunulmuş hizmetlerin hepsi bizler için de oldukça değerlidir. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de benzer faaliyetleri daha geniş çerçevede yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Genç Kızılay Bayburt Şube Başkanı Bedirhan Polat ise” Genç Kızılay Bayburt ekibi olarak, final haftası münasebetiyle çorba ve çay ikramında bulunduk. Bu soğuk günlerde öğrenci kardeşlerimizin bir nebze de olsa içlerinin ısınmasına vesile olmak istedik. Hem Dede Korkut hem Bâbertî Külliyelerinde iki gün boyunca devam edecek olan bu etkinliğimize tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Sayın Rektörümüz başta olmak üzere, tüm üniversite yönetimimize gösterdikleri hassasiyet ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Gerçekleştirilen etkinlikten oldukça memnun kalan öğrenciler; “Sınav haftasından geçiyoruz, ders çalışırken kütüphaneden çok dışarı çıkamıyoruz. Gecenin bu saatinde gelip içimizi ısıtan, bizi yalnız bırakmayan Rektörümüze ve Kızılay gönüllülerine çok teşekkür ediyoruz.” dediler.