Rektör Türkmen, Şampiyon Sporcularımızı Kabul Etti

Bayburt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Türkmen, Şampiyon Sporcularımızı Kabul Etti

BAYBURTTGÜNDEM- 1-3 Mart tarihleri arasında, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun Bowling Akademi Bowling Salonunda düzenlenen Üniversitelerarası Bowling Türkiye şampiyonasında, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Umut Diyar Gök antrenörlüğünde şampiyonluğa ulaşan Bowling Takımı sporcuları ile okullar arası Bowling Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Bowling Takımı Sporcuları, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i ziyaret ettiler.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete, Bayburt Üniversitesi Antrenörleri Dr. Ümit Yıldırım ve Arş. Gör. Umut Diyar Gök ile Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Alperen Birsen, Fadıl İlgiz, Muhammet Çelik, Furkan Kaya, Enes Ayık ve Turgutcan Turgut; Milli İrade Anadolu Lisesinden, Okul Müdürü Fikret Özbey, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Gökhan Üner ile sporcular Hamza Kaymaz, Hamza Kasap, Doğukan Akaslan, Mehmet Akif Gemici, Abdulkadir İmaç ve Yusuf Topsakal katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkmen; “Düzenlenen turnuvalarda şampiyon olan takımlarımız ile birlikte müsabakalarda yarışan tüm sporcularımızı ve emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bütün öğrencilerimizin ve şehrimizin ihtiyaç duydukları her alanda her zaman yanlarında olacağız. Onların gelişimi için yürütülen bütün çalışmaları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Bayburt Üniversitesi yönetiminin öğrenci girişimlerini ve yarışmalara katılımını her zaman teşvik ettiğini vurgulayan Bowling Takımı antrenörü ve sporcuları ise desteklerinden ve kabullerinden dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkmen’e teşekkürlerini ilettiler. Emeklerinin karşılığı olarak aldıkları Türkiye derecelerinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ettiler. Bundan sonraki çalışmalarına da daha büyük bir motivasyon ve özveri ile devam edeceklerini sözlerine eklediler.