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Rektör Türkmen Sahafları ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen şehrimizdeki Elisa kitap ve sahaf mekânını ziyaret etti

Rektör Türkmen Sahafları ziyaret etti.
01 Nisan 2022 Cuma 12:20

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Mutlu Türkmen, Kütüphane Haftası dolayısıyla şehrimizin ilk sahafı olan Elisa kitap ve sahaf mekânını ziyaret etti.

Ziyareti sırasında sahafların giderek azaldığı, yerini maalesef kafelerin, kıraathanelerin aldığını, bunların yerine sahaf kültürünün yeniden canlanması gerektiğini vurgulayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Mutlu Türkmen, öğrencilerin bu kültüre sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Eski ve yeni kitaplardan  faydalanmak adına bu gibi mekânların sürekli olarak ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bu anlamda da böyle değerli, manevi bir görevi üstlenerek Elisa kitap ve sahaf mekânını açan Ruhlar Çetin'e teşekkür etti.

Bu kültürün yaygınlaştırılması,  öğrencilerimize ve şehrimize yönelik bu gibi mekânların çoğalması temennisinde bulunarak Bayburt Üniversitesi olarak her türlü desteği vereceğini bildirdi.

Ruhlar Çetin de  özellikle üniversite öğrencilerimizin ilgisinden ziyadesiyle memnun olduğunu ve bu durumun giderek yaygınlaştığını  belirterek ilgi ve alakasından dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkürlerini iletti.

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