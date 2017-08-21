Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun Kanal A’da Üniversitemizi Tanıttı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Kanal a televizyonunda 20 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan A plus Ekonomi adlı programa konuk oldu.

Programda Üniversitesinin tanıtımına yer verilen görüntülerin ardından Rektör Coşkun Bayburt Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada 2013 yılından itibaren rektör olarak görev yaptığını belirten Coşkun, Bayburt Üniversitesinin 7 fakülte, 6 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokula sahip olduğunu en kısa zamanda bu yüksekokulları fakülteye çevireceklerini belirtti. Göreve geldikten sonra Aydıntepe ve Demirözü ilçelerine de meslek yüksekokulu açtıklarını ifade etti.

Yerleşkelerimizden, biri şehir merkezinde diğeri Erzincan yolu üzerinde olmak üzere iki yerleşkeye sahip olduğunu belirterek kısa vadede üniversitemizin öğrenci sayısını 15 bine çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Üniversitemizde doktora ve yüksek lisans programları açtıklarını, bütün bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin barınma sorunlarının olmadığını, KYK yurtlarının yanı sıra özel pansiyon ve apart seçeneklerinin bulunduğunu belirtti. ‘Kız öğrencilerimizin %40’ı, erkek öğrencilerin de %25 ile 30’a yakın bir bölümünün KYK yurtlarında barınma ihtiyaçlarının karşılandığını, Bayburt’ta öğrencilerin barınma sorunu bulunmadığını dile getirdi.’

Üniversitemizde Akademik ve idari kadronun 600’ün üzerinde olduğunu, öğrenci sayısının bu sene 11 binin üzerinde olacağını söyledi.

Rektör Selçuk Coşkun ‘Bayburt Üniversitesi olarak biz kendi yönümüzü çizdik; organik ürünler ve sosyal bilimler alanında sesimizi duyurmak isteyen bir üniversiteyiz. Amacımız, Bayburt’un deforme edilmemiş arazisinde organik ürünler yetiştirerek, Bayburt piyasasına sunmak ve şehrimize, ön ayak olmak suretiyle ekonomik ve bilimsel alanda katkıda bulunmaktır.’ dedi.

Öğrencilerimizin eğitim öğretimin yanı sıra Bayburt ilinin kültür,sanat ortamından ve coğrafyasından da faydalanarak, yeni bir sosyal yapı ve cazibe merkezi olan ilimizde kendilerine yeni kazanımlar sağlayacağını ve bunun Bayburt’un sonraki yıllarda öğrenci sayısının artmasında önemli bir yeri olacağını dile getirdi.

Bayburt’un huzurlu bir şehir olduğu günümüze değin olumsuz bir haber yapılmadığını, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan ilimizi kazanan çocuklarımızın ailelerinin gönüllerinin rahat olmasını, huzurlu ve güvenli bir şehirde eğitim gören çocukları için endişelenmemeleri gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.