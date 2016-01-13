Rektör Coşkun’dan Basın Açıklaması

“Kendilerini “bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları” olarak tanımlayan bir grup öğretim elemanı yayımladıkları bildiride Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, vatandaşlarını açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekle, yerleşim yerlerine ağır silahlarla saldırmakla, anayasal ve uluslararası hukuku ihlal etmekle, taammüden kıyım ve katliam yapmakla suçlamaktadırlar.

Rektör Coşkun’dan Basın Açıklaması
banner330
 Bu bildiri, imzalayan öğretim elemanlarının kanaatini ifade etmekte olup Türk Yüksekögretim sisteminde çalışmakta olan binlerce akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir.

Akademik özgürlük, bir ülkenin varlığını, güvenliğini ve bekasını tehdit etmenin aracı olarak istismar edilemez. Akademik özgürlüklere saygı duyan hiç bir demokratik ülke ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru göremez.

Milletimize karşı olan borcumuzun ödenemez olduğu bilinci içinde,  Ülkemizin bilim ve teknoloji üretimine katkı yapmak ve yükseköğretim vermekle görevli üniversitemizin çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini, her türlü tehdidi büyük bir özgüven içinde bertaraf edecek kapasitede olduğunu ifade etmek isterim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”  
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BAYBURTLU EMNİYET MÜDÜRÜ BAŞARIYA DOYMUYOR
Sonraki Haber
MÜS-DER KIŞ YARDIMLARINA DEVAM EDİYOR…
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.