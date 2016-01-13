Rektör Coşkun’dan Basın Açıklaması

Bu bildiri, imzalayan öğretim elemanlarının kanaatini ifade etmekte olup Türk Yüksekögretim sisteminde çalışmakta olan binlerce akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir.

Akademik özgürlük, bir ülkenin varlığını, güvenliğini ve bekasını tehdit etmenin aracı olarak istismar edilemez. Akademik özgürlüklere saygı duyan hiç bir demokratik ülke ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru göremez.

Milletimize karşı olan borcumuzun ödenemez olduğu bilinci içinde, Ülkemizin bilim ve teknoloji üretimine katkı yapmak ve yükseköğretim vermekle görevli üniversitemizin çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini, her türlü tehdidi büyük bir özgüven içinde bertaraf edecek kapasitede olduğunu ifade etmek isterim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”