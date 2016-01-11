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Rektör Coşkun'dan '10 Ocak' mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Coşkun'dan '10 Ocak' mesajı
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 Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Coşkun, mesajında, gazetecilerin gücünü kamuoyu desteğinden aldığını, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli, sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirerek önemli bir görevi üstlendiklerini vurguladı.

 Gelişen teknoloji ve çağa ayak uyduran basının bugün yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra sanal ortamda da memnuniyetle takip edilen bir gelişme kaydettiğini belirten Coşkun, şöyle devam etti: "Hiç kuşkusuz ki basınımızın geldiği düzeyde, basın çalışanlarının fedakarca gösterdikleri gayretlerin büyük payı bulunmaktadır.

Basın etik kuralların doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme taleplerini dile getirme sorumluluğu olan değerli basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." 

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