Rektör Coşkun’a Tarıma Katkılarından Dolayı Plaket

Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla 6 Mayıs 2017’de bir program düzenlendi.

Programa bir takım temaslarda bulunmak ve çeşitli projelerin açılışını gerçekleştirmek üzere Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ile Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yanı sıra Bayburt Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun gibi idari ve akademik birçok isim katıldı.

Programda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a Bayburt tarım sektörüne yapmış olduğu katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi takdim edildi.