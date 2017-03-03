Rektör Coşkun Yeni Garnizon Komutanını ziyaret etti

Rektör Coşkun, Bayburt Garnizon Komutanlığı’ndaki ziyaret defterini imzaladıktan sonra, 1 Ocak 2017’den itibaren bu görevde bulunan, Tank Albay Balibaşa ile makamında görüşerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tank Albay Balibaşa ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek rektör Coşkun’a iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti.
Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 1 Mart 2017’de, Bayburt Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa’yı makamında ziyaret etti
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