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Rektör Coşkun, Üni FM’e Konuk Oldu

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin girişimiyle kurulan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Üni FM ekibiyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ferdi Katılmış’ın sunduğu ‘Gündem Özel’ programına konuk olarak soruları yanıtladı.

Rektör Coşkun, Üni FM’e Konuk Oldu
07 Kasım 2018 Çarşamba 14:25

Üniversite ve şehir odaklı konulardan oluşan samimi bir sohbetin gerçekleştiği programda, Katılmış’ın derlediği ve sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Coşkun, birçok müjdeli haberi de bu vesile ile aktarmış oldu. Üniversitenin mevcut altyapı ve sosyal olanakları, öğrenci sayısı, üretilen projeler, kongreler ve gelecek vizyonu gibi birçok konu hakkında bilgi veren Coşkun, kenetlenmiş bir şehir-üniversite dinamiğinin mevcut koşulların iyileştirilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

        Coşkun, üniversitelerin şehirlerin kültürünü yansıtan ve tamamlayan organik bileşenler olduğunu söyleyerek, Bayburt’u daha iyi ve yaşanabilir bir kent yapmak için çalıştıklarını ifade etti. Kentin beklentilerinin azami ölçüde farkında olduklarını dile getiren Coşkun, bu beklentilerden hareketle yapmakta olduklarını ve yapacaklarını ayrıntılarıyla anlattı.

       Kısa zamanda bitirilmesi planlanan yeni kampüs alanı ve yaşam merkezinin müjdesini dinleyenlerle paylaşan Coşkun, çeşitli festival ve etkinlikleri de öğrencilerle buluşturacaklarını söyledi.

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