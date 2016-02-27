Rektör Coşkun Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, muhtarlarla bir araya gelerek Bayburt ve Bayburt Üniversitesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Coşkun Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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Yeni Külliye Konukevi’nde gerçekleştirilen toplantıya,  Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Okumuş, Bayburt merkez Camii Kebir mahalle muhtarı Mustafa Kuyumcu, Veysel mahalle muhtarı Orhan Gülsüm, Şeyh Hayran mahalle muhtarı Fuat Yıldız, Gençosman mahalle muhtarı Asaf Altıkat, Kadızade mahalle muhtarı Halil Pörge, Zahit mahalle muhtarı Mahmut Orun, Tuzcuzade mahalle muhtarı Yusuf Öztuna, Kaleardı mahalle muhtarı Arif Kalekahyası, Karasakal mahalle muhtarı Ziya Şadan Çalışkan, Velişaban mahalle muhtarı Ayhan Antika, Esentepe mahalle muhtarı Rızvan Karadeniz, Uzungazi mahalle muhtarı Celal Fidan, Şingah mahalle muhtarı H.Dursun Yerlikaya, Mehmet Çelebi mahalle muhtarı Mehmet Helvacı, Aydıntepe Ahmet Yesevi mahalle muhtarı İbrahim Altuntaş katıldı.
Rektör Coşkun, öğrencilerimize ev sahipliği yapmaları ve Bayburt kültürünü temsil etmeleri noktasında mahalle muhtarlarına önemli görevler düştüğünü belirterek mahalle odalarında kültür faaliyetleri için imkân sağlandığını vurguladı.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek mahalle odalarının Bayburt kültürünü öğrenmeleri açısından öğrenciler için uygun bir fırsat olabileceğini kaydetti.
Rektör Coşkun; “ Bayburt’un asil kültürünü öğrencilerimiz ancak mahallelerde öğrenebilirler. Biz 4 yılda üniversite kampüsü içerisinde bir şeyler öğretip öğrencilerimizi göndermeyelim istiyoruz. Kendi kültürümüzü de bu öğrencilere aktaralım. Gittiklerinde Bayburt’u bir ömür boyu hatırlasınlar ve güzel anılarını anlatsınlar.” ifadelerini kullandı.  
Bayburt Üniversitesinin her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ifade eden Rektör Coşkun; “Bunu sizler de gözlemliyorsunuz. Fakülte sayımız, öğrenci sayımız, öğretim üyesi sayımız artıyor. Göreve başladığımızda 33 öğretim üyemiz vardı, şimdi 108 civarında öğretim üyemiz var. Personelimiz aynı şekilde arttı.  İki üç sene içerisinde 15 bin öğrenciye ulaşacağımızı tahmin ediyorum.” şeklinde konuştu.
Rektör Coşkun, Yeni Külliye alanında inşaatı tamamlanan ve inşaatı devam eden yapılarla ilgili de bilgiler vererek muhtarların istek ve beklentilerini dinledi.
Muhtarlar toplantı davetinden dolayı memnun olduklarını bildirerek Rektör Coşkun’a teşekkürlerini ilettiler.  
Toplantı sonunda muhtarlara Bayburt Üniversitesi yayınlarından oluşan set hediye edildi. Günün anısına fotoğraf çekiminden sonra toplantı sona erdi.



 

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