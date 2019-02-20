 ﻿
Başkan Memiş’in “ 21 Şubat Kurtuluş Günü” Mesajı
Başkan Memiş’in “ 21 Şubat Kurtuluş Günü” Mesajı
0
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
‘İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt’ Kitabı Yayımlandı
0
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
ALTYAPIDAN İKİ KALECİMİZ A TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKIYOR
0
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
MİLLİ TAKIM KARMASINA 3 SPORCUMUZ DAVET EDİLDİ.
0
banner399

Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları Öğretmenlerine Hz. Peygamber’in Eğitim Anlayışını Anlattı

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği söyleşi programında, ilk ve ortaöğretim İmam Hatip okulları öğretmenleri ile buluşan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Hz. Muhammed’in (SAV) eğitim anlayışını örneklerle anlattı.

Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları Öğretmenlerine Hz. Peygamber’in Eğitim Anlayışını Anlattı
20 Şubat 2019 Çarşamba 11:44

Öğretmen evinde gerçekleşen ‘Peygamber Efendimizin Eğitim Anlayışı, Yöntemi ve Teknikleri’ isimli söyleşide konuşan Rektör Coşkun, Hz. Peygamber dönemindeki örnek uygulamaları günümüzdeki sorunlara uyarlayarak paylaştı. Sözlerine insanların aynı fıtratta yaratıldığı hadisiyle başlayan Coşkun, yaş ve cinsiyete göre değişen fıtratın eğitim anlayışında belirleyici olduğunu ifade etti. Hz. Peygamberin çocuklarla ve gençlerle ilişkisini anlatan Coşkun, her yaş grubundan ve mizaçtan insanlara karşı farklı tarzda ve hoşgörüyle yaklaştığını söyledi. İslam tefekküründe hedeflenen homojen toplumun günümüzde pek mümkün olmadığının altını çizen Coşkun, heterojen toplumlarda eğitimin karmaşıklaştığını ve her kademede ortak bir dilin yakalanması gerektiğini ifade etti. Coşkun sözlerini, değerler eğitiminin öncelikli tutulması konusundaki önerileriyle sonlandırdı.

Söyleşiye Rektör Coşkun’un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. 

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.