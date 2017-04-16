Referandumda oy verme işlemi başladı

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı. Referandumda Bayburt’ta yaklaşık 56.000 seçmen oy kullanacak.

Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal ve Bayburt Milletvekili Doç.Dr.Şahap Kavcıoğluda oylarını Bayburt2ta kullanacaklar.

İkametgahı Bayburt’ta olan İstanbul dışında yaşayan hemşerilerimizde Otobüslerle Bayburt’a giderek oylarını kullanacaklar.

Bayburt’ta merak edilen Türkiye’deki sıralamada kaçıncı olacağı.Vatandaşlar referandumda Bayburt’un birinci sırada olacağını bekliyorlar.

Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy verebilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüğe kayıtlı olanlar, ibraz edecekleri kimlik belgeleriyle (nüfus kağıdı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlenme cüzdanı) oy kullanabilecek.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy verebilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdı veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibrazı şart olacak.

Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden de hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Halk oylamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunan 2 ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile "Tercih" mührü kullanılacak.