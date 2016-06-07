Ramazanda Bayburt’ta Şenlik Var

Bayburt Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da iftar hizmetiyle birlikte teravih namazının ardından çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Tarihi Bedesten İftara Ev Sahipliği Yapacak

Bayburt Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği iftar çadırı uygulamasını yine tarihi mekânda gerçekleştirecek. Belediye personelinin hizmet ettiği Taşhan’da vatandaşlarımız otantik bir atmosferde iftar yapma imkânı bulacak.

Ramazan Etkinlikleri Unutulmadı

Taşhan gibi tarihi dokunun mistik havayla birleştiği bir mekânda oruçlarını açma ayrıcalığı yaşayacak olan Bayburtluları, Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Ramazan’a özel programlar da bekliyor.



Bu yıl 10 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz’da sona erecek olan etkinlikler, Hükümet Meydanında gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinliklere tarihi bir atmosfer katması içinde programlar boyunca Osmanlı Şerbeti dağıtılacak. Ezgileriyle gönüllerde taht kuran Eşref Ziya Terzi ve Grup Yürüyüş konserlerinden dil sultanlarımızın eğlenceli dakikalar yaşatacağı âşıklar şölenine, fasıl gecelerinden mehteran gösterilerine, ilahi ve şiir dinletilerinden tiyatro gösterilerine zengin bir programa sahip olan etkinliklerin takvimi ise şöyle:



10- 14 Haziran Grup Sini İle Hacivat- Karagöz

10- 24 Haziran Âşıklar Şöleni

11- 18 Haziran Beyzade İlahi Grubu

12- 26 Haziran Mesut Çavdar ve Ekibi İle Fasıl Geceleri

13 Haziran Eşref Ziya Terzi Konseri

14 Haziran Grup Yürüyüş Konseri ve Ramazan Sofrası (Sokak İftarı)

17 Haziran Üç Gül İlahi Grubu

19 Haziran Türkcell İlahi Grubu

25 Haziran Şiir Dinletisi

28 Haziran Mehteran Gösterisi

2 Temmuz Âşıklar Şöleni

