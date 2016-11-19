PUANLAR PAYLAŞILDI

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt Grup sahasında ağırladığı Kozan Belediye spor’la golsüz berabere kaldı.

Genç Osman Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayan karşılamayı Yalçın Taşkınfurat, Sedat Etik, Şenol Bektaş hakem üçlüsü yönetti.



Kaygan zeminde oynanan müsabakanın ilk devresinde her iki takımda top hakimiyetinde sıkıntı yaşadı. İlk devre rakibine oranla etkisiz görünen Bayburt Grup, rakibine gol fırsatları da vermesine karşın kaleci Erhan’ın yaptığı kurtarışlarla Kozan Belediyespor’un öne geçmesine engel oldu.



İkinci yarıda yapılan doğru değişikliklerle sahaya daha etkili çıkan Bayburt Grup, oyunu tamamen rakip sahaya yıktı.

Oltan, Erçin ve Tuncay’la net gol pozisyonuna giren Bayburt Grup, bu fırsatları gole çeviremeyince rakibini evine 1 puanla gönderdi.



STAT: GENÇ OSMAN



HAKEMLER: HÜSEYİN ÇİFTSÜREN XX, NURETTİN ÇİÇEK XX, SELMAN TİMUR XX



BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan xx, Aykut x, Celal x, Onur xx, Yener xx, Yücel x ( Dk. 70 Anıl? ) , Sinan x ( Dk. 46 Tuncay x) , Ahmet? ( Dk.46 Koray xx ), Sergen xx, Erçin xxx, Oltan xxx



KOZAN BLD SPOR: Zekeriya x, Cevher x, Yaşar xx(Dk.80İlyas x), Ali xx, Yunus x,Ümit Can x( Dk. 83M.Ali x), Uğur ( Dk. 66 Serkan), Fazlı x, Mustafa xx, Altan xx, Burçak xx,



SARI KARTLAR: AykuT, Sergen (Bayburt Grup),Cevher, Yaşar ( Kozan Bld)

