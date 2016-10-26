PTT’NİN 176’INCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)’nin 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bayburt Baş Müdürü Mehmet Karabaş, Merkez Müdürü Turgay Çepni ve İşletme Müdürü Necati Çelik, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada PTT’nin Cumhuriyet’in Osmanlı’dan devraldığı önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ederek, “Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından başlayarak yakın tarihimize tanıklık etmiş, bu süreçte yaşanan acı, tatlı olaylara şahit olmuş bu süreci halkımızla iç içe geçirmiş türkülerimizde bile yerini almıştır. Bu bakımdan diğer kurumlardan farklı olarak tamamen milletimizin acılarına, sevinçlerine çok yakından tanıklık etme şansı bulmuş, belki bir vesileyle onların sevinçlerine katkı da sunarak kadim kültürümüzün önemli kurumsal temsilcilerinden birisi olmuştur.PTT günümüze kadar geçirmiş olduğu dönüşümlerle kendini sürekli geliştirip çağın gerekliliklerine uygun bir hale getirerek sadece posta alanında değil bankacılık, telekomünikasyon gibi birçok alanda vatandaşlarımıza başarılı hizmetler sunuyor. Bu vesileyle PTT’nin 176. Kuruluş yıldönümünü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.”dedi.Ziyaret anısına kendisine hediye edilen ‘15 Temmuz Şehitler Günü Milletim Büyüksün’ konulu pul koleksiyonu için de ayrıca teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu, ’15 Temmuz Şehitleri’ için özel olarak hazırlanan pul koleksiyonunun son derece güzel bir çalışma olduğunu ve bu çalışmayla kurumun milletle iç içe olduğunu tekrar vurguladığını belirterek, Başmüdür Mehmet Karabaş ve görev arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.