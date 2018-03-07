Prof. Erbakan, vefatının 7. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanlarından, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen bir programla ölümünün 7. yılında anıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programa konuşmacı olarak Erbakan’ın 35 yıl boyunca Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan İbrahim Titiz katıldı. Titiz, konuşmasında, Erbakan’ın 7 milyar insanın saadetinden başka bir şey düğünmediğini ifade ederek, “Biz son nefesimize kadar Erbakan Hocamıza ve onun davasına sadakatten asla ayrılmayacağız. Onun emanet ettiği davada temizlikçi olmak, diğer davalarda en büyük makamlarda olmaktan daha büyük şereftir” dedi.





