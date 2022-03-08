Prof. Dr. Sedat Maden,Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına asaleten atandı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden, 2021 yılı ağustos ayından itibaren yürüttüğü dekanlık görevine asaleten atandı.

BAYBURTGÜNDEM- Prof. Dr. Sedat Maden, 2021 yılı ağustos ayından bugüne vekaleten yürüttüğü Eğitim Fakültesi Dekanlığına asaleten atandı.

2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Maden, 2011-2013 yıllarında Giresun Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptı.

Giresun Üniversitesi'nde 2013 yılında Doçent ünvanını alan Sedat Maden, 2021 yılında profösör ünvanını almış ve Bayburt Üniversitesi'nde görev yapmaya başlamıştı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın onayı ile Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atanan Prof. Dr. Sedat Maden'in yayınlanmış 100'e yakın makalesi, 30 kadar kitap bölümü ile Nobel Yayınevi'nden "Drama ile Dil Öğretimi", Pegem Akademi Yayınları'ndan "Dil Bilgisi Öğretiminde Materyal Tasarımı", ve "Türkçe Öğretimi ve Aktif Öğrenme" adlı üç ayrı bilimsel kitabı bulunmaktadır.



