Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman İslam tarihçisi, akademisyen, yazar Prof. Dr. Asri Çubukçu (80) Bayburt'ta son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Yakutiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Asri Çubukçu'nun yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkan Yardımcılarımız Nesimuttin Selçuk ile Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteden çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

Uzun yıllar Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan ve ömrünü ilme adayan Asri Çubukçu'nun cenaze namazını Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu kıldırdı. Cenazede ayrıca Bayburt eski Müftüsü Peyami Güngör dua etti.

Omuzlarda cenaze aracına kadar götürülün Prof. Çubukçu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Asri mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Asri Çubukçu kimdir?

Asri Çubukçu, 1939 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Bayburt Kurtuluş İlkokulu, Bayburt Ortaokulu, Erzurum Lisesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Yozgat İmam Hatip Okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1972 yılında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsüne okutman olarak atandı. MEB tarafından eğitim amacıyla iki yıllığına Bağdat’a gönderildi (1967-68). Doktorasını “Tarsûsî Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri” çalışması ile 1977’de aynı yerde tamamladı. 1983’te “Memluklar Zamanında Mısır ve Suriye’de İlim Hayatı” çalışması ile doçent, 1993’te profesör oldu. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Sanatları ve Tarihi Bölümü İslâm Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yaptı.