Polis Teşkilatı’nın 171. kuruluş yılında Bayburt'ta tören düzenlendi.

'Sosyal medya dedikudularına itibar etmeyin' Türk Polis Teşkilatının 171. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Artvin ve Bayburt'ta tören düzenlendi.

Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Türk Polis Teşkilatının devletin ve milletin bekası, huzur ve güvenliğinin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, canı pahasına görevini ifa ettiğini söyledi.



Teşkilatın geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de askerlerle birlikte bu kutsal görevi yerine getirmeye devam edeceğini belirten Kaya, "Yine bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan itibaren ülkemiz iç ve dış şer odaklarının etkileriyle ve terör örgütlerinin birleşmesiyle hain saldırılara maruz kalmaktadır, ancak kadim devletimiz ve milletimiz her zaman olduğu gibi Allah'ın izni inayetiyle bu hain ve zalimlerin başını mutlaka ezecektir." ifadelerini kullandı.



İsa Bülent Kaya, bu sıkıntılı günlerden geçerken Bayburt Emniyet Müdürlüğü olarak kendilerinin de emniyet tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttıklarını kaydederek, "Her zaman olduğu gibi Bayburtlu vatandaşlarımızın sağduyusu, milli ve manevi hassasiyetlerinin yüksek seviyede olması sebebiyle ilimiz, ülkemizin en huzurlu kenti olmaya devam etmektedir. Son zamanlarda bu huzura gözünü dikmiş bazı çevrelerin kasıtlı olarak sosyal medya üzerinden 'terörist, canlı bomba yakalandı' ve benzeri dedikoduları çıkartarak hızla yaydıkları görülmektedir. Bu gibi dedikodulara itibar edilmemesini özellikle belirtmek isterim" şeklinde konuştu.



Törene, Vali Yusuf Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile emniyet mensupları katıldı.

