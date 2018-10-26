Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan öğrenci yurdunun tamamlanan inşaatı ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunan Vali Pehlivan POMEM Müdürü Ufuk Sami Günel’den yeni eğitim öğretim sezonu hazırlıkları hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan yaklaşık bin kişi kapasiteli yurt binasının tamamlandığını, çevre düzenleme işlerinin de bir kaç gün içinde bitirileceğini, öğrenci alım sürecinin başladığını ve bir ay sonra yeni polis adaylarının gelip eğitim almaya başlayacağını söyledi.

Devam eden çevre düzenleme ve tefrişat çalışmaları hakkında ilgililerle bilgi alışverişinde bulunan Vali Pehlivan çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde tamamlanması için ekiplere talimat verdi.

Vali Pehlivan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan bin kişilik öğrenci yurdu tamamlandı. Bir yandan temizliği bir yandan da eşyaların yerleştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmaları da İl Özel İdare ekibiniz tarafından bir kaç gün içinde bitirilecek. Bununla birlikte merkezimizin Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi olarak dönüştürülmesine yönelik süreç de devam ediyor. İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 45 dönümlük bir yer tahsisi gerçekleştirdik. Polis özel harekat adaylarımız için bu bölgede ülkemizin en modern parkurlar, spor ve diğer eğitim alanlarının yer alacağı proje bitmek üzere. Projenin tamamlanmasıyla yapım ihalesi de gerçekleştirilecek ve burası tam donanımlı bir Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi haline gelecek.”

Vali Pehlivan yurt inşaatı incelemelerinin ardından aynı bölgede yapımı tamamlanarak hizmete alınan Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni geçti. Burada da bir takım incelemelerde bulunan Vali Pehlivan kendisine eşlik eden heyetle bölgede başlatılacak düzenleme çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a incelemeleri sırasında Bayburt POMEM Müdürü Ufuk Sami Günel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.