POLATTİMURDAN MUHTARLARA ZİYARET

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Muhtarlar gününde Bayburt Muhtarlar Derneğini Ziyaret etti.

Bayburt Muhtarlar yardımlaşma ve dayanışma derneğini ziyarette bulundu.Polattimur Ziyaretinde Bayburtlu Muhtarlarımızla İstişa ederek,Pandemi sürecini konuştular.

Başkan Polattimur Bu vesile ile vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum dedi.