PKK Sempatizanlarından Çirkin tahrik

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu sınavları için Bayburt’a gelen bir grup öğrencinin sebep olduğu olaylarda gergin dakikalar yaşanıyor.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu sınavları için Bayburt’a gelen bir grup PKK yandaşının sebep olduğu olaylarda gerginlik yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gençosman Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunda kalan PKK sempatizanları yurdun binasından PKK'yı simgeleyen paçavraları asmaya başladı.Yurttaki diğer öğrencilerin müdahale ettiği olayı haber alan yüzlerce Bayburtlu vatandaş yurdun önüne geldi. Polisin havaya ateş açıp biber gazı sıkarak müdahale erttiği olaylarda, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, MHP İl Başkanı Bekir Kasap vatandaşlara sükunet çağrısında bulundu.Vali Ustaoğlu, durumun emniyet tarafından kontrol altına alındığını belirterek vatandaşlardan sakin olmalarını ve dağılmalarını istedi. Kısa süre içerisinde yaklaşık 500 aracın biriktiği yurt çevresinde asker ve polis yoğun önlem alırken, protokol üyeleri de vatandaşları dağıtmak için uzun süre uğraş verdi.Öte yandan vatandaşların ateşe verdiği öğrencileri taşıyan minibüs de itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.