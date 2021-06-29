Pendik belediyesi Derneği yıktırdı,Arsayı acele satlığa çıkarttı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Bayburtluların Sahil Yolunda Bulunan Dernek Binasını Yıkıp Yerini Akaryakıt İstasyonu’na çevirip satışa çıkarttı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- 1999 Yılında Temelini zamanın Pendik Belediye başkanı Erol Kayanın attığı,Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür Ve Yardımlaşma Dernek binasını şimdiki belediye başkanı Ahmet Cin Akaryakıt İstasyonu arazisine katmak için yıktırdı. 30.06.2021 tarihinde satışa çıkarttı.

Dernek yönetimi tarafından açılan mahkemeler Ahmet Cin'i haksiz bulup Belediyenin yıkım kararını iptal ettiği halde başkan Ahmet Cin binayı yıktırdı.

Savcılığın atadığı bilirkişi bu yıkım işlemine kadar yapılan bütün uygulamaların kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği halde Belediye kararından vazgeçmedi.

Pendik Sahil yolunda bulunan Dernek binasının bir kısmının Belediyenin arazisi üzerine yapıldığı iddiasıyla Belediye Binanın tamamını yıktırarak ,Dernek binasının var olduğu arsayla birlikte satışa çıkarttı.

Bu yapılan muameleye İsyan eden Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Sadettin Çelebi şunları belirtti.

Biz dernek yönetimi olarak başından beridir Başkan Ahmet Cin ile İlk önce 700 bin Pendiklinin daha sonra bu binanın sahibi Bayburtluların haklarını korumak için hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik.

Bu yerin hem akaryakıt istasyon arazisinin hem de bizim binamızın(tapusu ve yapı kayıt belgesi bize aittir.)değerinin çok fazla olduğunu bunu değerlendirmek için acele edilmemesi hatta beraber bir çalışma grubu kurularak burasının bahsi geçen rakamlardan çok daha yüksek rakamlara değerlendirilebileceğini kendilerine belirttik fakat hiç bir zaman bizi dikkate almadı.

Bu görüşmelerden sonrada bizi ve yönetimimizi itibarsızlaştırma gibi bir tutum ve davranışlar içerisine girdi.Ancak bu hareketlerinde başarılı olamadı.(Yönetimimize neler yapıldığını yazmaya kalksak saatler alır.)

Bizde başkan ile diyalog ile bir çözüm bulunamayacağını anlayınca Hukuk yolundan gitmeye devam ettik.Kendilerinin her planını hukuk yoluyla kapattık.Ancak başkan bunların hiçbirini kale almadan bir gece yarısı 200 çevik kuvvet , 2 toma , 35 zabıta arabası ve şayisiz zabıta ile Dernek binamızı sabaha karşı 3 de ilk önce içerideki eşyaları kamyonlar ile boşaltıp daha sonra Karot alarak.(Binayı riskli göstererek yıkımı kılıf uydurmak için) binayı yıktırdı.

Bizde mahkemelerimize devam ettik ve yıkımın kanunsuz olduğu kararını mahkemeler verdi.Yıkım kararını iptal etti.

Yıkım esnasında bodrum katinin yıkım işlemini yapmadılar.Bizde yapı kayıt belgesinden doğan haklarımızdan dolayı burasının Ruhsatının tarafımıza verilmesini istedik.Başkan bak tiki yıkmak ile kurtaramadığı Bayburtluların derneğini acele satışa çıkararak Bayburtluların dişinden tırnağından artırarak yaptığı Dernek binasını heba etme yolunda büyük gayretle ilerliyor.

Ancak bizim bir atasözümüz vardır."Zulüm ile hükmeden abad olmaz."dedi.

( Sayin Cumhurbaşkanimizin Başlatmiş Oldugu Ak Parti Türkiye Kurtuluş Hareketine Zarar Vermemek Için 3 yildir Her Türlü Mecrada Bu Haksizligin Giderilmesi Ile Ilgili Buyuk Gayret Gostermemize Rağmen(Millet vekilleri,il başkan yardimcilari,ilçe başkani ak partide ulaşabildigimiz her yere ulaştiysakta tüyü bitmemiş yetimin hakkini yedirmemeyi başaramadik) tüyü bitmemiş yetimin hakkini yedirmemek için bu yöntemi uygulamak zorunda biraktilar.

Cumhurbaşkanimiz hakkini helal etsin.

Bu ona karşi yapilmiş bir hareket değildir.

O bizim gönüllerimizin tacidir.İslam ümmetinin sultanidir.Allah onu başimizdan eksik etmesin.Allah ona sağlık sihhat ve uzun omurler versin. )