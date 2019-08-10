 ﻿
0
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
0
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
0
banner399

PEKMEZCİ’NİN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

PEKMEZCİ’NİN KURBAN BAYRAMI MESAJI
10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:17

“Bayramlar toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerimizdir. Kurban ibadetinin arkasında yatan mana ve hikmet bizi Allah’a yakınlaştırmakta, bu yakınlaşma, insanlığımızı daha da derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır.

Toplumları yakınlaştıracak, medeniyetleri kaynaştıracak, ön yargıları kıracak, mesafeleri giderecek bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Bu anlamda bayramlar milletimizin eşsiz ilham kaynaklarıdır. Yüce Yaratana yakın olmak için yerine getirdiğimiz bu ibadeti ifa ederken bizi ondan ve onun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Türk ve İslam Âlemi’nin bayramlarını tebrik ediyor,  Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.”

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
VALİ CÜNEYT EPCİM: ORTAK AKILLA BAYBURT’A GÜZEL HİZMETLER SAĞLAYACAĞIZ
Sonraki Haber
BAYBURT BELEDİYESİ’NDE BAYRAMLAŞMA HEYECANI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.