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PEKMEZCİ’DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PEKMEZCİ’DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
29 Ekim 2019 Salı 11:49

Pekmezci, mesajında 96’ncı yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz Türk milletinin eseri olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Bir toplumu toplum yapan, toplumun geçmişten aldığı güçle geleceğe en sağlam şekilde ilerlemesini sağlayan temel ilkeleri milli ve manevi değerleridir. Yüce milletimiz bu iki değeri gerçek anlamda özümsemiş, yaşantısının bir parçası haline getirmiştir. Bu anlayış ile vatanını, dinini, namusunu hiç kimseye çiğnetmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir.

Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Türk milleti tam 96 yıl önce kendini tarih sahnesinden silmek isteyen müstevlileri birlik ve dayanışma ruhuyla önüne katarak vatan topraklarından çıkardığı gibi bugün de hiç şüphe yok ki istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahiptir.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.”

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