Vali Ali Hamza Pehlivan Gökçedere Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gökçedere’ye gelen Vali Pehlivan tarihi Ferahşad Bey Camii’nde kılınan Cuma Namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

Vali Pehlivan, Gökçedere Beldesi Yardımlaşma, Dayanışma, Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nde gerçekleştirilen toplantıda kamu hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaştı, vatandaşların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

Gökçedere’nin tarım ve hayvancılık yaparak emeğiyle ayakta durmaya çalışan vatandaşlarımızın yaşadığı bir belde olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Ülkemiz ekonomisi için birçok önemli sektör var. Bu sektörler içerisinde tarım ve hayvancılığın da özel bir önemi var. Sadece ülkemiz için değil; dünya için de önemli bir sektör. Sizler ailelerinizle birlikte burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Gayret gösteriyorsunuz, emek ortaya koyuyorsunuz. Ailenizin, İlimizin ve Ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Ben bu gayretleriniz dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Tarım ve hayvancılığın daha ileri noktalara taşınması için başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar marifetiyle birçok destek sağlandığını anlatan Vali Pehlivan, “Valiliğimiz himayesinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müz bünyesinde kurduğumuz ekipler kış mevsimi boyunca her gün köy köy dolaşarak sizlere hem özellikle tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmaya yönelik eğitimler verdi hem de bu konudaki teşvikleri anlattı. Arkadaşlarımızın her zaman alanda olmasını önemsiyoruz, onlar da gerekli gayreti gösteriyor. 90 günde bir kısmına bizzat ben de katıldığım 200 ayrı noktada eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

İlimiz genelinde pek çok kamu hizmeti alanında 150’nin üzerinde proje yürütülüyor. Bu projelerin toplam bedeli 2 milyar 800 milyon TL civarında. Bunun içerisinde tarımla ilgili proje ve yatırımlar da önemli bir yer tutuyor. Arazi toplulaştırma çalışmalarımız var. Birinci etabı tamamlandı ikinci etap çalışmaları başladı. Gölet, baraj, sulama projeleri var. Bunlar tamamlandığında ilimizin hem sosyo-ekonomik yaşamına önemli katkılar sağlayacak.” diye konuştu.

Vali Pehlivan hayata geçirilen yeni teşvik ve desteklemeler hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından Gökçedere Beldesi’nde müstakil bir İlkokul, bir Ortaokul ve bir Spor Salonu ve Aile Sağlığı Merkezi yapılacağı bilgisini verdi. Vali Pehlivan, “İlkokulun, Ortaokulun, Spor Salonu ve Aile Sağlığı Merkezinin inşaat ihalesini yakın zamanda yapacağız. Gökçedere Beldemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Bütün birimlerimizle birlikte siz değerli vatandaşlarımıza etkin hizmet sunma gayreti içindeyiz. İlimizde çok şükür güzel bir huzur ortamı var. Birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içinde inşallah bu yatırım ve hizmetler daha da anlam kazanmaktadır ve inşallah artarak devam edecektir” sözlerini kullandı.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut yeni tarım destek ve teşviklerini anlattı.

Gökçedere Beldesi Yardımlaşma, Dayanışma, Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği’nde gerçekleştirilen buluşma sonrası Vali Pehlivan okul, spor salonu ve aile sağlığı merkezi yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, İL Milli Eğitim Müdürü Soner Can, İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci ve diğer ilgililer eşlik etti.