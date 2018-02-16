Pehlivan DSİ 225. Şubenin İlimizdeki yatırımlarını değerlendirdi..

Vali Ali Hamza Pehlivan, Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Pehlivan son olarak DSİ 225. Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vali Pehlivan kuruma gelişinde DSİ Şube Müdürü Recep Ergen tarafından karşılandı. Ergen ile kurum yerleşkesinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan birimleri dolaşarak personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Pehlivan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada DSİ yatırımlarının ilimiz açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Bu yatırımlar içerisinde gölet, taşkın koruma, sulama projelerinin yanı sıra büyük çaplı baraj projelerinin de olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “29 Kasım 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Ankara’da düzenlenen törende 11 DSİ yatırımı ilimizde faaliyete girdi. Tamamlanan bu projelerin içerisinde 1 adet gölet, 3 adet gölet sulaması ve 7 adet taşkın koruma tesisi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tamamlanan bu yatırımların toplam proje bedeli 67 Milyon TL’dir. Bu yatırımların yanı sıra ilimizle ilgili 66 projenin yapım çalışmalarına devam ediliyor ve bu yatırımların da önemli bir bölümünün 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çoruh şehir geçişi de bu projeler içinde yer almaktadır. Toplamda yaklaşık 730 milyon TL tutarındaki bahse konu yatırımlar tamamlandığı zaman ilimizdeki sulu tarım arazilerin oranı ve üretimdeki verim düzeyi artacaktır. Buna bağlı olarak hem çiftçilerimiz hem de ilimiz önemli ölçüde ekonomik kazanımlar elde edecektir. DSİ tarafından yürütülen Masat Sulama Projesi ve Gölet projeleri ile yine 19 köyü kapsayacak toplulaştırma çalışmaları neticesinde 120 bin hektar tarım arazimiz suyla buluşacak. Müşterek çalışmalarla yakın bir gelecekte çok daha uygun şartlarda çok daha verimli bir şekilde tarım yapma imkânı elde edeceğiz. Çiftçilerimiz tarım faaliyetlerini daha uygun şartlarda sürdürdükçe hem göçün önlenmesine katkı sağlanacak hem de mevcut nüfusumuzun gelir ve refah düzeyi artacaktır. Bu yatırımlar yerel ekonomik gelişmeyi hızlandırdıkça da nihai olarak ülke ekonomisi için önemli kazanımlar elde edilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında DSİ 225. Şube Müdürü Recep Ergen ve ilgili kurum personeli eşlik etti.