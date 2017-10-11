PEHLİVAN, AYDINTEPE’DE MUHTARLAR İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Köy ve Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Aydıntepe Meslek Yüksekokulu’nda ilgili kurum amirlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda muhtarların ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Pehlivan, kamu hizmetleriyle ilgili tespit, değerlendirme ve geleceğe yönelik planlamalarda bulunmak üzere bu toplantıların belirli aralıklarla ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Her hafta Pazartesi günü muhtarlarımızla olağan toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de Aydıntepe İlçemizin siz değerli muhtarlarıyla bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarımızda alt yapı hizmetlerimizde hangi aşamaya geldik, önümüzdeki süreçte hangi ihtiyaçlar ortaya çıkacak ya da sorun ve talepler neler tüm bunları değerlendirerek programlar yaparak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu değerlendirme ve tespitlerimiz burada konuşulanlarla kalmayacak. İlgili kurumlarımızla yaptığımız değerlendirmelerin yanı sıra sizlerden ihtiyaç, sorun ve taleplerinizi bizlere bildirmenizi istiyoruz.” dedi.

Altyapı çalışmalarından, milli eğitim hizmetlerine, sağlık ve sosyal hizmetlerinden ulaşım hizmetlerine kadar bugüne kadar birçok alanda çeşitli hizmetlerin yapıldığı ve yapılmaya devam edildiğinin altını çizen Vali Pehlivan, “Geçtiğimiz yıl yapılan program dâhilindeki işler büyük ölçüde tamamlandı. İçme sularının sağlıklı hale getirilmesi noktasında Bayburt’un bir hedefi vardı. Bu yıl ilimiz genelinde 110 içme suyu deposu yapım ve yenileme çalışması yüzde 80 oranında tamamlandı. Bunların bir kısmı onarıldı bir kısmı yeniden yapıldı. Mevsim şartlarının elverişli olması durumunda bu depoların tamamını bitireceğiz. Depolarımızdaki klormatik cihazları ve depo içi temizliğin sağlanmasına kadar tüm çalışmaları birkaç hafta içerisinde tamamlayacağız. Köy yollarımızın yüzde 95’i asfalt kaplanmış durumda. Bu gayet iyi bir oran. Gerçekten çok önemli mesafeler kat etmişiz. Fakat bununla yetinmeyeceğiz, eskiyeni yenileyeceğiz, ihtiyaç ve talepleri yerine getireceğiz vatandaşlarımızın daha da rahat edeceği koşulları inşallah el birliğiyle sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ilçenin ihtiyaç, sorun ve taleplerini dile getirip yatırımlara dair sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı muhtarların sorun ve taleplerini dile getirmesi ve kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin yatırım ve teşviklere ilişkin bilgilendirmeleriyle sona erdi.

Toplantıya, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile Akbulut, Aşağıkırzı, Başpınar, Çatıksu, Çayırköprü, Çiğdemlik, Dumlu, Erikdibi, Gümüşdamla, Günbuldu, İncili, Kavlatan, Kılıçkaya, Pınargözü, Sırataşlar, Sorkunlu, Suludere, Şalcılar, Yanoba, Yapracık, Yazlık ve Yukarıkırzı köyleri muhtarları katıldı.​