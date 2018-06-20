Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Bayburt Belediyesi şehrin birden fazla noktasında yoğun mesaisine devam ediyor.

Park ve Bahçelerde Ağaçlandırma ve Düzenleme Çalışmaları

Cumhuriyet Caddesi ve Dörtyol mevkindeki orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yürüyüş yapmak ve gezmek için tercih ettiği alanlardan olan Şair Zihni Kent Ormanı’nda çim biçme ve düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı’nda da Bayburt’u yeşille buluşturmak adına ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Mahallelerde Asfalt Uygulamaları Devam Ediyor

Yeni sezon asfalt çalışmaları çerçevesinde mahallelerde de mesailerine devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli mahallelerde asfalt uygulaması gerçekleştirirken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise belirli bir program dâhilinde şehrin çeşitli noktalarında yıkama ve dezenfektasyon çalışması yapıyor.