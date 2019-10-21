Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Dernek Binasının yıkılmak istenmesine direniyor.Dernek Yönetimi ve üyeleri toplanarak Dernek binalarının geleceğini konuştular.

Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür Ve Yardımlaşma Derneği ,Dernek kurucuları ,eski yönetim ve yeni yönetimiyle kentlenerek ,bu mücadeleyi sürdürüyorlar.

Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sadettin Çelebi ve Yönetimi basın açıklaması yaptı.

Çelebi Açıklamasında:

Bayburt için safları daha da şıklaştırıyoruz. Bu gün Pamuktaş Köyü Kültür Ve Yardımlaşma Dernek binamızda dernek binamızın geleceği ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdik.

Toplantı sonucunda bütün köylülerimiz hakkımız olan değerlerin tarafımıza verilmesi veya BAYBURT' UN tümüne faydası olacak projenin hayata geçmesine destek verdikleri görülmektedir.

Ankara’daki TBMM seyahatimiz dönüşü inşallah kendi köylülerimiz ve siz değerli Bayburt Dernek Başkanlarımız ile yakın zamanda bir toplantı yapmak istiyoruz .

BIRIMIZ HEPIMIZ IÇIN.

HEPIMIZ BIRIMIZ IÇIN.dedi.