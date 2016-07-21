ÖZEL GÜVENLİK MİLLİ İRADE NÖBETİNDE

Özel Güvenlik Görevlileri olarak her zaman olduğu gibi demokrasiyi ve parlamentoyu, milli iradeyi savunmaya ve Demokrasi Nöbetine devam ediyoruz.



Bu doğrultuda Bu gün akşam saat 20.00 de Cumhuriyet caddesinde Bayburt’ta görev yapan bütün özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla birlikte

''Özel Güvenlik Görevlileri Milli İdareye Sahip Çıkıyor'' Adlı bir yürüyüş düzenledik



Güvenlik-İş Sendikası Bayburt İl Başkanı Ali SAYINER Ülkemizin önem arz eden tüm noktalarında görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin Silahlandırılması ve dış noktalarda çelik yelek ile görevlerini yapması gerektiğini belirterek,

Özel Güvenlik Görevlileri sorumluluklarını en iyi şekilde yapan meslektaşlarımızdır, yeter ki Devletimiz özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini arttırsın, terörle mücadele de etkin güç olmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız dedi.

Ali SAYINER basına yaptığı açıklama da 2004 yılından beri Özel Güvenlik Görevlileri stratejik noktalarda ve toplumun her alanında görev yapmaktadır, verilen yetkiler ve imkânlar dâhilin de onurumuz ve gururumuz olan Özel Güvenlik Görevlileri zor hayat şartlarına ve meslekte düşük ücret politikasına karşın görevlerini korkusuzca en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Bütün arkadaşlarımız meslekten atılan Asker ve Polislerin yerine her zaman görev almaya hazırdır.

Bizler vatanımızı satmadık hiç bir zamanda satmayacağız bu dünde böyleydi bugünde böyle.

Demokratik İrademize Sahip Çıkmak İçin Herkes Bu Alçak ve Hainlerin Karşısına Çıkmalıdır.

Vatan savunmasında şehit düşen kahraman vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize

Yüce Allah’tan rahmet ve Büyük ve Onurlu Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz.



Ali SAYINER

Güvenlik-İş Sendikası

Bayburt İl Başkanı

Ülkemize ve demokrasimize darbe vurmak isteyen vatan hainlerini ve onlara hizmet eden terör örgütlerini lanetliyoruz.Bu doğrultuda Bu gün akşam saat 20.00 de Cumhuriyet caddesinde Bayburt’ta görev yapan bütün özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla birlikte''Özel Güvenlik Görevlileri Milli İdareye Sahip Çıkıyor'' Adlı bir yürüyüş düzenledikGüvenlik-İş Sendikası Bayburt İl Başkanı Ali SAYINER Ülkemizin önem arz eden tüm noktalarında görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerinin Silahlandırılması ve dış noktalarda çelik yelek ile görevlerini yapması gerektiğini belirterek,Özel Güvenlik Görevlileri sorumluluklarını en iyi şekilde yapan meslektaşlarımızdır, yeter ki Devletimiz özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini arttırsın, terörle mücadele de etkin güç olmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız dedi.Ali SAYINER basına yaptığı açıklama da 2004 yılından beri Özel Güvenlik Görevlileri stratejik noktalarda ve toplumun her alanında görev yapmaktadır, verilen yetkiler ve imkânlar dâhilin de onurumuz ve gururumuz olan Özel Güvenlik Görevlileri zor hayat şartlarına ve meslekte düşük ücret politikasına karşın görevlerini korkusuzca en iyi şekilde yerine getirmektedir.Bütün arkadaşlarımız meslekten atılan Asker ve Polislerin yerine her zaman görev almaya hazırdır.Bizler vatanımızı satmadık hiç bir zamanda satmayacağız bu dünde böyleydi bugünde böyle.Demokratik İrademize Sahip Çıkmak İçin Herkes Bu Alçak ve Hainlerin Karşısına Çıkmalıdır.Vatan savunmasında şehit düşen kahraman vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimizeYüce Allah’tan rahmet ve Büyük ve Onurlu Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz. Ali SAYINERGüvenlik-İş SendikasıBayburt İl Başkanı