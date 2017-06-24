Özel Güvenlik Haftası kutlama mesajı

Türkiye genelinde bu yıl ilk defa kutlanacak olan Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısı ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Bayburt il Başkanı Ali SAYINER yazılı bir basın açıklaması yaparak, bu mesleği icra eden 320 Bin meslektaşının bu özel gününü kutladı.

Özel Güvenlik Görevlileri olarak her zaman Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ilke edindiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Türk İş e Bağlı Güvenlik İş Sendikası Bayburt il Başkanı Ali SAYINER sözlerine şöyle devam etti;

” 26.06.2014 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası olarak kutlanmaktadır.

“26.06.2004 yılında 5188 sayılı kanunla yasal çerçeveye kavuşan Özel Güvenlik Görevlileri toplumun her alanında huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yapmaktadır; ” 13 yıldır toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanmasında Polis teşkilatları ile özel güvenlik görevlileri omuz omuza görev yapmaktadırlar.’’

13 yıllık süre içerisinde Hukuk’un üstünlüğünün insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin sağlanması görevinin kedisine ilke edinen, yasalarla tanınmış görevini sadakatle gece-gündüz fedakârca yerine getiren Özel Güvenlik Görevlileri halkımızın hizmetinde olmaya devam edecektir.

“Unutulmamalıdır ki toplumsal yaşamın her alanında görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri toplumsal yaşam standardımızı yükselten bir vazife icra etmektedir;” Büyük fedakârlık, sabır, cesaret ve kahramanlıkla aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşanması için üstün bir görev anlayışı ile hizmet veren tüm güvenlik görevlisi meslektaşlarımızın ortaya koyduğu başarı hepimizi gururlandırmaktadır. ‘’Bu meslek uğurda görevi başında hayatını kaybeden bize göre şehit olan ama devletimize göre maalesef sadece zayi sayılan kardeşlerimizi de bu vesile ile bir kez daha saygılı ile anıyorum.’’

GÜVENLİK-İŞ SENDİKASI olarak toplumda huzur ve güven ortamının sağlanmasında ve kamu düzeninin korunmasında gece gündüz fedakârca cefakârca görev yapan, Ülkemizdeki 320 bin Bayburt’taki 270 Güvenlik Görevlisi meslektaşımın 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftasını ve İçinde bulunduğumuz Mübarek Ramazan Bayramı dolayısıyla en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Özel Güvenlik Haftası’nın bu yıl Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle her hangi bir program yâda etkinlik yapılmayacağını ancak önümüzdeki yıllardan itibaren bu haftanın dolu dolu kutlanacağını sözlerine ekledi.