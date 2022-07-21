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ÖYKÜ GÜRMAN KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Bayburt’ta Türk Dünyası’nın bilge atası Dede Korkut adına Bayburt Belediyesi organizasyonuyla bu yıl 26. sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen üçüncü gün konserlerinde Öykü Gürman sahne performansıyla takdir topladı.

ÖYKÜ GÜRMAN KULAKLARIN PASINI SİLDİ
21 Temmuz 2022 Perşembe 20:06

BAYBURTGÜNDEM-  Etkinlikte ilk olarak Giresun Halk Oyunları Ekibi sahne aldı.  Giresun halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen folklör ekibi büyük alkış aldı.

Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburtlu sanatçılar Turan Ali ve Nisa Akpulat’a geldi. Turan Ali ve Nisa Akpulat seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle Bayburtlulara güzel bir gece yaşattı.

Daha sonra sahneye çıkan ve seslendirdiği Karadeniz türküleriyle bilinen ünlü sanatçı Öykü Gürman söylediği birbirinden güzel Karadeniz türküleri ve şarkılarla deyim yerindeyse kulakların pasını sildi. En güzel parçaları Bayburtlular için seslendiren Gürman’ın tüm şarkılarına dinleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Bayram Aygün’ün sunduğu ve Bayburtluların eğlenceye doyduğu gece, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin Öykü Gürman’a plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi. 

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