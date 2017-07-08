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Otoparklarda Çalışma Temposu Düşmüyor

Bayburt Belediyesi’nin Bayburt’ta ki otopark sorununa çözüm üretmek adına hayata geçirdiği otopark projelerinde çalışma temposu her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Kadızade Mahallesi ve Hükümet Meydanı olarak bilinen alanda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalarda hızlı bir şekilde ilerleme kaydediliyor. Çalışmalar çerçevesinde Kapalı Otopark ve Kent Meydanı projesi kapsamında hükümet konağının yıkımı ile Kadızade Mahallesi’nde otoparkın yapılacağı alanda bulunan kullanılamaz durumdaki depo binasının yıkımı tamamlandı.

Otoparklarda Çalışma Temposu Düşmüyor
08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:32

Kadızade Mahallesi Otoparkı 70 Araç Kapasiteli Olacak

70 araçlık kapasiteye sahip olacak Kadızade Mahallesi Otoparkı projesinde çocuklar ve mahalle sakinleri de unutulmadı. Otoparkın üstünde çocuklar için oyun alanları tasarlanırken, mahalle sakinlerinin de çocukları oynarken oturup dinlenebilecekleri sosyal donatılar oluşturulacak.  Böylece Kadızade Mahallesi oldukça kullanışlı ve komplike bir alana kavuşacak.

Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Düzenlemesi

Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Düzenlemesi kapsamında inşa edilecek yeraltı otoparkının kapasitesi 150 araç olarak belirlenirken üstü ise kent meydanı olarak düzenlenecek. Halk arasında saray bahçesi olarak ta bilinen bu alanda projenin imalatı tamamlandığında Bayburt, hem kapalı bir otoparka hem de yapılacak sosyal donatılarıyla kullanışlı, geniş ve ferah bir meydana sahip olacak.

   

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