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Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti!

Bayburt'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti!
22 Şubat 2019 Cuma 13:03

Genç Osman Mahallesi 21 Şubat Caddesi'nde H.T'nin kullandığı 69 AAB 470 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Korkut Ata Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammet Okur'a (15) çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Okur, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Okur, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki hastanede hayatını kaybetti. Sebahattin Bozo Ortaokulunda öğretmen olduğu öğrenilen sürücü H.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. 

 

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