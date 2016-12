Bayburt Postası ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucusu gazeteci-yazar Osman Okutmuş vefatının 24. Yılında anıldı. Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) yeni sezon kültür sohbetlerinin ilkinde gazeteci-yazar Osman Okutmuş’u andı.

27 Eylül 1992 yılında hayata veda eden ve bu yıl 24. vefat yıldönümü olan Okutmuş’u anlatan programda dernek tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin yanı sıra Bayburt eski Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuşmacı olarak katıldı.Bayburt Gazeteciler Cemiyeti kurucularından da olan Hükmü Pekmezci, Osman Okutmuş’un Bayburt’a yaptığı hizmetleri ve verdiği mücadeleyi anlattı.“O her şeyden önce bir gazeteci idi, yazardı, gönül adamı idi. Kırk yıl boyunca bıkmadan, usanmadan Bayburt’un tarihini, kültürünü ve her yönüyle tanıtımını üstlenmiş ve bu görevi en iyi şekilde yıllarca yerine getirmiştir” diyen Pekmezci, Okutmuş’un Bayburt’un vilayetlik özlemi ile göç soruna sıklıkla vurgu yaptığını ifade ederek, “O bir gazeteciydi diyorum, çünkü gazetecilik onun için her şeyin üzerinde idi ve çok şeyle ifade ediyordu. O bitip tükenmek bilmeyen ‘vilayetlik’ özlemini, içinde kanayan bir yara gibi sızlayan göç kervanını dilinden hiç düşürmedi” diye konuştuOkutmuş’un hayatı boyunca iyinin ve güzelin yanında durduğunu anlatan Pekmezci, Osman Okutmuş’un gazeteci tanımına da yer verdiği konuşmasında şunları kaydetti:“Her gün yeni bir boyutla ortaya çıkan ve milli birlik ve beraberliğimizi yıkmaya çalışan bölücülüğün ise fikirleriyle hep karşısında durdu. Kısacası hep iyinin ve güzelin yanında, çirkinin ve kötünün karşısında yer alan bir fikir çemberinin oluşturduğu bir gazeteci idi. Osman Okutmuş gazeteciyi tanımlarken,'Gazeteci gözlerinden kalbi görünen kişidir, onun iç yüzünü her gün sahifelerin dış yüzeyinden seyredersiniz' diyordu.”Kop Şehitleri Anıtı’nın yapımındaki gayretleri ile Bayburt’taki ilk boks ve güreş kulübü kurucusu olduğunu da aktaran Pekmezci, Okutmuş'un bir hayalinin ise öldükten sonra hayata geçtiğini kaydetti.Dede Korkut’un mezarının Bayburt’a olduğunu kanıtlamak için Osman Okutmuş’un çok çaba sarf ettiğini ve bunu başardığını ifade ederek, “Sadece Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri vefatından sonra başladı. Bayburt’un isminin Dede Korkut’la anıldığını, Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri ile Bayburt’un tanıtıldığını görmesini çok isterdim” şeklinde konuştu.Pekmezci’nin konuşmasının ardından Bayburt Gazeteciler Cemiyeti kurucularından Sadık Yavuz, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve gazeteci-yazar Veysel Gider de Osman Okutmuş’la ilgili anılarını paylaştılar.Şiirlerin okunduğu programın sonunda BAYDER Başkanı Fatih Dündar tarafından konuşmacı Hükmü Pekmezci’ye çeşitli hediyeler takdim edildi.