Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bayburt'ta inşa edilen Çayırözü Göleti ve sulaması tamamlandı.

Yöre topraklarına bereket katacak tesis ile 1.880 dekar zirai arazi modern sulama sistemi ile sulanacak.

"97 metreküp su depolama hacmine sahip"

13 Kasım 2013 tarihinde ilk kazma vurulan Çayırözü Göleti ve sulaması bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 175 eserin toplu açılışı kapsamında hizmete alındı. Temelden yüksekliği 36 metre olan gölet kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Çayırözü belediyesinin yaklaşık 3 km kuzeybatısında yer alan gölet 97 metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor.

"183 kişiye de istihdam kapısı açacağız"