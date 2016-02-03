Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bayburt'ta inşa edilen Çayırözü Göleti ve sulaması tamamlandı.

"97 metreküp su depolama hacmine sahip"
13 Kasım 2013 tarihinde ilk kazma vurulan Çayırözü Göleti ve sulaması bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 175 eserin toplu açılışı kapsamında hizmete alındı. Temelden yüksekliği 36 metre olan gölet kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Çayırözü belediyesinin yaklaşık 3 km kuzeybatısında yer alan gölet 97 metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor.
"183 kişiye de istihdam kapısı açacağız"Projeyi yakından takipeden, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Tamamladığımız gölette depolanacak su ile 1.880 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız” ifade ederek, “Hizmete aldığımız gölet ile mevcut ürünlerde verim ve üretim artışı sağlanacak. Proje ile yılda 1 milyon 205 bin TL gelir artışı sağlayarak, çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Ayrıca 183 kişiye de istihdam kapısı açacağız” diye konuştu.