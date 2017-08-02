Bayburtlu Hemşerimiz Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı için önünde herhangi bir engel kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı görevinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na YAŞ kararları ile getirilen Orgeneral Yaşar Güler, Hulusi Akar'dan sonraki Genelkurmay Başkanı olabilir.

Orgeneral Yaşar Güler Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Oldu! Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanlığı için önünde herhangi bir engel kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı görevinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na YAŞ kararları ile getirilen Orgeneral Yaşar Güler, Hulusi Akar'dan sonraki Genelkurmay Başkanı olabilir.

ORGENERAL YAŞAR GÜLER KİMDİR?

1954 yılında dünyaya gelen Yaşar Güler doğma büyüme Bayburtludur. 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra. 1984 yılında kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yapmıştır.

Yaşar Güler 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak çeşitli karargahlarda plan subaylığı ve şube müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanı Orgenerali olarak atanan Yaşar Güler halen bu görevdedir.