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Organik Ürünler Hasat Şenliği’ne Bayburt Üniversitesi Ürettiği Ürünlerle Katıldı

Bu yıl ilki düzenlenen Aşağı Çoruh Vadisi Organik Ürünler Hasat Şenliği’ne yöresel ve organik ürünler ile katılan Bayburt Üniversitesi ilgi odağı oldu.

Organik Ürünler Hasat Şenliği’ne Bayburt Üniversitesi Ürettiği Ürünlerle Katıldı
01 Eylül 2018 Cumartesi 19:21

Doç. Dr. Ümmü Gülsüm Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Erdoğan ve Ehram Ustası Sevim Ataner, Bayburt Üniversitesi standında sergilenen ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Çok sayıda standın açıldığı Şenlikte, üniversite tarafından üretilen bal, yumurta, fasülye, patates ve ehram ürünleri yer aldı.

Şenlik açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, organik tarıma hizmet için Ziraat Odası ile anlaşmalı olarak toprak analizleri yaptıklarını belirterek, köylülerin ve çiftçilerin yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Coşkun ayrıca, Şenliğin geleneksel hale gelmesini temenni ederek, Vali Pehlivan’a teşekkürlerini iletti. Açılış töreni sonrasında il erkanı üniversitenin standını gezdi.

Şenliğe Milletvekili Fettani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Tarım İl Müdürü Abdülkadir Karabulut, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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