ORGANİK BAL’IN FARKLI ÇEŞİTLERİ ÜRETİLECEK

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, Anzer Yaylası’nın güney yakasında ‘Orsor Vadisi’ olarak tabir edilen ve beş köyü kapsayan geniş bir alanda ‘Organik Bal’ üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, “Üretilen organik ballar, organik arıcılık eğitimi verilmiş arıcılar tarafından tamamen organik koşullarda yetkili Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu’nun denetimi altında üretilmiştir.” dedi.Proje kapsamında Yoncalı, Darıca, Taşburun, Aslandede ve Yazyurdu köylerini içerisine alan bölgenin pilot bölge ilan edilerek organik arıcılık çalışmaları gerçekleştirildiğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu bölge bizim için bu bakımdan çok önemli. Hem ilimiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu, ‘Orsor Vadisi’nden süzülen organik lezzet’ sloganıyla tanıtım çalışmalarının da alt yapısının hazırlandığı ‘Organik Bal’ın tanıtım ve pazarlama olmadan hedeflenen başarıyı elde edemeyeceğine dikkat çekti.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ise ilerleyen zamanlarda marka genişleme stratejileriyle ‘Organik Bal’ı farklı ürün grupları halinde üreteceklerini kaydederek, “Bu balımız Orsor serisi bal. Farklı renklerde, farklı ambalajlarla bunun Pulur, Çimağıl gibi beş ayrı bölgede yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde ilimizde üretilen ‘Organik Bal’ı markalaştırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.Programa Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve bal üreticileri katıldı.