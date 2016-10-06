ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA RAHMETLE ANIYORUZ

53 YILDIR NE KAR’DAKİ İZİ SİLİNDİ NEDE DİLLERDEN TÜRKÜLERİ

Bayburt türkülerinin önemli isimlerin başında gelen ve de yaşadığı sürede sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak ön planda yer alan 1940 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Mustafa Ahıskalıoğlu, uzun yıllar Bayburt ve İstanbul’da marangozluk mesleğini sürdürdü ve bir çok usta yetiştirdi.1954 yılında 14 yaşında ilk kez sahneye çıkan, uzun yıllar Bayburt Kültürüne hizmet eden Ahıskalıoğlu,bir çok esere imza attı. En çok tanınan eseri “KARA BASMA İZ OLUR” Gönüllü, amatörce müzikle uğraşan değerli elamanlar yetiştirdi. Bayburt Folklor Derneğinin ilk kurucularından olan ve Bayburt Turizm Derneğinin ilk kurucusudur.



Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı. Belki “tuzu kuru” büyük sanatçı değildi ama -daha da zor olanı- karşılık beklemeksizin folklorik hayatını geçim kaynağının çok uzağında tutan bir şahsiyetti.

Ahıskalıoğlu, Bayburt’ta; kültür hareketlerinin daha canlı tutulduğu ve olabildiğince üretken bir dönemde yetişti. Sahneye çıktığı yıllar ise Bayburt’un folklor alanında sönük, durgun ve düşüşe geçtiği dönemlere denk gelmişti.

Belki de bu yüzden tanındı, çok sevildi ve hep takdir edildi… Özetle söylemek gerekirse; geçim derdiyle marangoz atölyesine kapanan ve vakit buldukça mızraba sarılan türkü gibi bir hikayenin aktörüydü Mustafa Ahıskalıoğlu...

Aramızdan ayrılalı yedi yıl geçti ve malesef bizler her seferinde olduğu gibi yine kaybettiğimiz şahsın değerini tam anlamıyla öldükten sonra kavrayabildik. Zaman harlanmış bir ateş gibi anılarımızı, sevgilerimizi ve özlemlerimizi yakıp küle çeviriyor ve külleri rüzgârlarla savuruyorken, o’nun kar’da bıraktı izi silemiyor.



13 Ekim 2009’da Hakk’ın rahmetine kavuşan Bayburt Folkloru’nun mihenk taşlarından Bayburt kültürüne kazandırdığı unutulmaz eserle önemli bir değerimiz olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu, ölümünün 7.yıllında rahmetle anıyoruz.

Ruhun şad mekânı cennet olsun.

