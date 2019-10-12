Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...
56 Yıldır Kardaki İzleri Silinmeyen Bayburt Folklorunun ve Bayburt Türkülerinin Unutulmayan İsmi 1940 Yılında Bayburt’ta Doğan,Uzun Yıllar İstanbul’da Yaşayan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu 10 Yıl Önce 13 Ekim 2009 Tarihinde Bayburt’ta Vefat Etti.
2009 yılında rahatsızlanarak Bayburt’a dönen Mustafa Ahıskalıoğlu’nu bir grup gazeteci ve sevenlerinin evinde ziyaret ettiği sırada “türkülerimize sahip çıkın” nasihatinin ardından Bayburt Kültür Derneği 2010 yılında ‘Bu Türküler Bizim’ adlı yarışma programı düzenledi. 2012 Yılında Bayburt Uluslararası Sanatçılar Derneği “Emeğe Saygı Onur Ödülü” 2016 Yılında Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) “Vefatının 7. Yıldönümünde Ahıskalıoğlu Anısına Kültür Programı” Yine 2016 Yılında Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından Bayburt Türkülerine katkılarından dolayı “Onur” ödülü ile ödüllendirilen Mustafa Ahıskalıoğlu’nun dernekler ve halkımız yad etmişlerdir.
Aramızdan ayrılışının 10. Yıldönümünde Bayburt kültürünün hem taşıyıcısı hem savunucusu,Bayburt türkülerinin hem bestekârı hem derleyicisi, koruyucusu, Bayburt folklorunun unutulmayan en önemli izlerinden biri olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nun TRT ve MESAM’a kayıtlı 25 eseriyle en çok esere sahip olan Bayburtlu sanatçılar arasında yer alan, müzikten para kazanmayan, çocuklarının rızkını ölene kadar sürdürdüğü marangozluk mesleğinden çıkaran Bayburt kültür hayatının en önemli mihenk taşlarından ve notalarından olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun usta…
Mustafa Ahıskalıoğlu Kimdir?
1940 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Mustafa Ahıskalıoğlu, uzun yıllar Bayburt ve İstanbul’da marangozluk mesleğini sürdürdü ve bir çok marangoz ve saz ustası yetiştirdi. 1954 yılında, henüz 14 yaşında iken ilk kez sahneye çıkan, uzun yıllar TRT radyolarında Mahalli sanatçı olarak Bayburt'u temsil etti. Bulunduğu her ortamda Bayburt kültürüne hizmet eden, bir çok gence bağlama ve Bayburt folklorunu öğreten Ahıskalıoğlu, çok 'değerli' esere imza attı. Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı. Mustafa Ahıskalıoğlu; belki “tuzu kuru” büyük sanatçı değildi ama -daha da zor olanı- karşılık beklemeksizin folklorik hayatını geçim kaynağının çok uzağında tutan bir şahsiyetti. Ahıskalıoğlu, Bayburt’ta; kültür hareketlerinin daha canlı tutulduğu ve olabildiğince üretken bir dönemde yetişti. Sahneye çıktığı yıllar ise Bayburt’un folklor alanında sönük, durgun ve düşüşe geçtiği dönemlere denk gelmişti. Belki de bu yüzden tanındı, çok sevildi ve hep takdir edildi… Özetle söylemek gerekirse; geçim derdiyle marangoz atölyesine kapanan ve vakit buldukça mızraba sarılan türkü gibi bir hikayenin aktörüydü Mustafa Ahıskalıoğlu... 13 Ekim 2009’da Hakk’ın rahmetine kavuşan Bayburt Folkloru ‘nün mihenk taşlarından, Bayburt kültürüne kazandırdığı unutulmaz eserle önemli bir değerimiz olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu, ölümünün 9. yıllında rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.
Mustafa Ahıskalıoğlu’nun Eserleri
01- Kara Basma İz Olur
02- Tiliko
03- Al Yeşil Giyinmiş Sunalar
04- Bir Serçe Vurdum
05- Çalı Koydum Ocağa
06- Bir Taş Attım Çegile
07- Hacı Bey Beylerin Beyi
08- Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)
09- Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)
10- Attım Sandalyeyi
11- Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor
12- Ulu Cami Direk İster
13- Elinde Şiş Var
14- Güzel Al Giyinmiş
15- Şu Bayburtun Dağlarında
16- Hep Esirler Geldi
17- Hükümetin Kapıları Burmalı
18- Kalenin Ardı Bostan
19- Kuşburnunun Kurusu Tarinnam
20- Kemerin Altından Geçtim
21- Koçları Vurdum Dereye
22- Kuşburnu Derde Derman
23- Mendilinde Kar Getir
24- Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine
25- Meyvelerden Üç Meyve Var
13.10.2019
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