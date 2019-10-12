Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...

56 Yıldır Kardaki İzleri Silinmeyen Bayburt Folklorunun ve Bayburt Türkülerinin Unutulmayan İsmi 1940 Yılında Bayburt’ta Doğan,Uzun Yıllar İstanbul’da Yaşayan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu 10 Yıl Önce 13 Ekim 2009 Tarihinde Bayburt’ta Vefat Etti.

2009 yılında rahatsızlanarak Bayburt’a dönen Mustafa Ahıskalıoğlu’nu bir grup gazeteci ve sevenlerinin evinde ziyaret ettiği sırada “türkülerimize sahip çıkın” nasihatinin ardından Bayburt Kültür Derneği 2010 yılında ‘Bu Türküler Bizim’ adlı yarışma programı düzenledi. 2012 Yılında Bayburt Uluslararası Sanatçılar Derneği “Emeğe Saygı Onur Ödülü” 2016 Yılında Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) “Vefatının 7. Yıldönümünde Ahıskalıoğlu Anısına Kültür Programı” Yine 2016 Yılında Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından Bayburt Türkülerine katkılarından dolayı “Onur” ödülü ile ödüllendirilen Mustafa Ahıskalıoğlu’nun dernekler ve halkımız yad etmişlerdir.

Aramızdan ayrılışının 10. Yıldönümünde Bayburt kültürünün hem taşıyıcısı hem savunucusu,Bayburt türkülerinin hem bestekârı hem derleyicisi, koruyucusu, Bayburt folklorunun unutulmayan en önemli izlerinden biri olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nun TRT ve MESAM’a kayıtlı 25 eseriyle en çok esere sahip olan Bayburtlu sanatçılar arasında yer alan, müzikten para kazanmayan, çocuklarının rızkını ölene kadar sürdürdüğü marangozluk mesleğinden çıkaran Bayburt kültür hayatının en önemli mihenk taşlarından ve notalarından olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun usta…

Mustafa Ahıskalıoğlu Kimdir?

1940 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Mustafa Ahıskalıoğlu, uzun yıllar Bayburt ve İstanbul’da marangozluk mesleğini sürdürdü ve bir çok marangoz ve saz ustası yetiştirdi. 1954 yılında, henüz 14 yaşında iken ilk kez sahneye çıkan, uzun yıllar TRT radyolarında Mahalli sanatçı olarak Bayburt'u temsil etti. Bulunduğu her ortamda Bayburt kültürüne hizmet eden, bir çok gence bağlama ve Bayburt folklorunu öğreten Ahıskalıoğlu, çok 'değerli' esere imza attı. Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı. Mustafa Ahıskalıoğlu; belki “tuzu kuru” büyük sanatçı değildi ama -daha da zor olanı- karşılık beklemeksizin folklorik hayatını geçim kaynağının çok uzağında tutan bir şahsiyetti. Ahıskalıoğlu, Bayburt’ta; kültür hareketlerinin daha canlı tutulduğu ve olabildiğince üretken bir dönemde yetişti. Sahneye çıktığı yıllar ise Bayburt’un folklor alanında sönük, durgun ve düşüşe geçtiği dönemlere denk gelmişti. Belki de bu yüzden tanındı, çok sevildi ve hep takdir edildi… Özetle söylemek gerekirse; geçim derdiyle marangoz atölyesine kapanan ve vakit buldukça mızraba sarılan türkü gibi bir hikayenin aktörüydü Mustafa Ahıskalıoğlu... 13 Ekim 2009’da Hakk’ın rahmetine kavuşan Bayburt Folkloru ‘nün mihenk taşlarından, Bayburt kültürüne kazandırdığı unutulmaz eserle önemli bir değerimiz olan Mustafa Ahıskalıoğlu’nu, ölümünün 9. yıllında rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Mustafa Ahıskalıoğlu’nun Eserleri

01- Kara Basma İz Olur

02- Tiliko

03- Al Yeşil Giyinmiş Sunalar

04- Bir Serçe Vurdum

05- Çalı Koydum Ocağa

06- Bir Taş Attım Çegile

07- Hacı Bey Beylerin Beyi

08- Oy Nidem (Bir Güzel Geldi Çeşme Başına)

09- Küp Dibinde Pastırma (Mavilim)

10- Attım Sandalyeyi

11- Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor

12- Ulu Cami Direk İster

13- Elinde Şiş Var

14- Güzel Al Giyinmiş

15- Şu Bayburtun Dağlarında

16- Hep Esirler Geldi

17- Hükümetin Kapıları Burmalı

18- Kalenin Ardı Bostan

19- Kuşburnunun Kurusu Tarinnam

20- Kemerin Altından Geçtim

21- Koçları Vurdum Dereye

22- Kuşburnu Derde Derman

23- Mendilinde Kar Getir

24- Gönül Kuşu Gelse Konsa Engine

25- Meyvelerden Üç Meyve Var

13.10.2019