OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİNE MUHTARLAR’DAN TAM DESTEK VERMELERİNİ İSTEDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında köy ve mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıda okuma yazma seferberliğine ilişkin gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmalar değerlendirildi.

Ülke genelinde başlatılan seferberliğin okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmamasını hedeflediğini bildiren Vali Pehlivan, ilgili kurum ve kuruluşların il genelinde gerçekleştirdikleri tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Vali Pehlivan okuma yazma seferberliğinde hedeflenen sonuca ulaşmak konusunda Muhtarların katkısının çok önemli olduğuna işaret ederek, “Okuma yazma seferberliği ile ilgili yaptığımız ilk toplantımızda Mahalle muhtarlarımız da vardı. Toplantımızın ardından bir okulumuzda açılış dersine katıldık. Kurslarımızın çok verimli bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. Bu ve benzeri konularda elimizdeki İstatistikler ile gerçek durum her zaman örtüşmeyebilir. Bu yüzden yerelde sizlerin aracılığıyla okuma yazma bilmeyenleri bire bir tespit edelim istiyoruz. Muhtarlarımız köyünde, mahallesinde kim ne iş yapıyor, nerede yaşıyor gibi bilgilere sahiptir. Bir iki günlük çalışmayla ev ev dolaşarak okuryazar olmayanların sayısını da rahatlıkla elde edebilirsiniz. Sizlerden isteğimiz bu tespitleri en sağlıklı şekilde gerçekleştirmeniz ve bizimle paylaşmanızdır. Bunu yaptığınız takdirde ben inanıyorum ki; yılsonuna kadar Bayburt genelinde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşımız kalmayacaktır.” diye konuştu.

Hedefler doğrultusunda mobil ekipler kurulmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Vali Pehlivan, “Okuma yazma kurslarını vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz dedik. Sadece belli merkezlerde değil talep olursa evlerinde bu hizmeti verelim istiyoruz. Gerekirse emekli öğretmenlerimizden de faydalanacağız. İlk etapta 80 saatlik bir eğitim vermemiz gerekiyor. Bunu her halükarda verebiliriz. 294 kursiyer ile bu seferberliğe başlamıştık. Şu anda ilçelerimizle birlikte bu sayı 410’a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aldığımız genel verilere göre baktığımızda bu rakam başlangıç için iyi bir rakam. Fakat tarama alanımızı biraz daha genişletmek suretiyle yılsonuna kadar Bayburt ilimizde okuma yazma sorununu hep beraber çözdük diyelim ve bunun bahtiyarlığını yaşayalım.” dedi.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ali İbili, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Muhtarlar katıldı.