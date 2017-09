Okul ve Çevre Güvenliği için Toplandılar..

Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında “Okul ve Çevre Güvenliği” Toplantısı Gerçekleştirildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda eğitim öğretim faaliyetlerinin en güvenli şekilde devam ettirilmesi için alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan 2017 – 2017 Eğitim Öğretim sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yaz tatili süresince eğitim kurumlarının eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından çalışmalar yapıldığını bildiren Vali Pehlivan, “Eğitim, öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte bi​zlere düşen görev çocuklarımız,gençlerimizin, öğrencilerimizin en güvenilir, en sağlıklı ortamlarda kaliteli bir eğitim almalarını sağlamaktır.” dedi.

Eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte Bayburt’ta 14104 öğrencinin ders başı yapacağını belirten Vali Pehlivan, “Öğrenci sayımıza baktığımızda Bayburt ilimiz açısından bu rakam ciddi bir potansiyel ifade ediyor. Bu öğrencilerimizin hepsi ailelerinin en kıymetli varlıkları ve bizlere emaneti. Onları eğitim öğretim imkanlarından en iyi şekilde faydalandırmamız gerekiyor. Eğitim ve Öğretim hizmetlerine sadece bir iş veya görev alanı olarak bakmamalıyız. Eğitim her şeyden önce vicdani bir sorumluluk, vatan, millet ve devlet meselesidir. Çünkü eğitim dediğiniz zaman aslında her şeyden bahsetmiş olursunuz. Eğitim ile ilgilendiğiniz zaman aslında her şey ile ilgilenmiş olursunuz.Zira yaşama ve insana dair her şeyin temelinde eğitim bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan, Bayburt’un eğitim öğretim faaliyetleri açısından güvenli bir ortama sahip olduğunu fakat bu faaliyetlerin sağlıklı ve güvenli bir biçimde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Sözlerinin devamında 2016 yılı içerisinde Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları arasında okullarda güvenli ortamın sağlanmasına, koruyucu güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolüne atıfta bulunan Vali Pehlivan, “Bu protokol çerçevesinde artık bütün okullarımızın ‘Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ bulunacak. Bu görevli arkadaşımız okul müdürlerimiz başta olmak üzere, muhtarlarımız ve okul aile birlikleri ile sürekli iletişim halinde olacak ve emniyet müdürlüğümüzü,jandarma komutanlığımızı mütemadiyen bilgilendirecek."dedi.



Vali Pehlivan öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan, bağımlılık yapan maddelerden uzak tutulması için her türlü tedbirin alınacağını,okullarla ilgili oluşturulacak kurulların belirli aralıklarla değerlendirme toplantıları gerçekleştireceklerini ve bu yöntemle eğitim öğretim faaliyetlerinde muhtemel aksamaların önüne geçileceğini dile getirdi. Okulla ilgisi olmayanların okul çevrelerinde beklemelerine müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Vali Pehlivan sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Okullarımızın çevrelerinde bulunan gereksiz yığılmaların önüne geçeceğiz. Burada hem güvenlik birimlerimiz hem de milli eğitim ve okul müdürlüklerimiz gerekli tedbirleri alacak. Valilik oluru ile alınacak bu tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca okul çevrelerinde metruk yapılar varsa yıkılıp kaldırılması sağlanacak,umuma açık yerler ve parklarda denetimler sürdürülecek”

Güvenli eğitim konusunda ailelere de önemli görevler düştüğünü, çocuk ve gençlerin internette nasıl zaman geçirdiklerinin ebeveynler tarafından takip edilmesinin önemli olduğunu, Valilik bünyesindeki ilgili kurul tarafından internet kafe denetimlerinin etkin bir şekilde sürdürüleceğini, idareci,öğretmen ve velilerin öğrencilerle yakın,yapıcı ve yönlendirici iletişim içinde olmasının onların istenmeyen yollara tevessül etmesinin önüne geçebilmenin en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirten Vali Pehlivan "Burada bir kere daha ifade etmek isterim ki eğitim meselesi bir nesil yetiştirme meselesidir. Biz bu nesilleri ne kadar sağlıklı yetiştirirsek geleceğe de o kadar güvenle bakarız. Bu bağlamda her açıdan güvenli okul, güvenli gelecek anlamına gelmektedir. Güvenli olan Bayburt İlimizde bu durumun daim olmasını temin etmek adına gereken tedbirleri alıp hassasiyetle üzerinde duracağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2017-2018 eğitim öğretim sezonunun öğrencilerimiz,öğretmenlerimiz,velilerimiz ve tüm eğitim camiası için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor,başarılar temenni ediyorum." dedi.

Toplantı Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can’ın konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunması ve katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ve soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ali İbili, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, okul müdürleri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları ve öğrenci velileri katıldı.