Okul duvarları tarihi değerlerle süslendi

Arpalı Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu duvar resimleriyle dikkat çekiyor.

Arpalı Şehit Fatih Kostik İmam Hatip Ortaokulu duvar resimleriyle dikkat çekiyor. Çeşitli sanat grupları tarafından desteklenen ve okul aile birliği finanasörlüğünde gerçekleşen çalışmada Bayburt'un tarihi ve turistik değerleri ile çizgi film karaketerleri duvarlara resmedildi.Ressam Ülkü Koçan ve ekibi tarafından 2 ayda bitirilen çalışmada 2 bin 870 metrekarelik duvar resim uygulama alanı haline geldi. Bayburt'ta bir ilk olan çalışmada 3 kattan oluşan okul binasında öğrenci yaş gruplarına göre hazırlandı.Yaklaşık 870 litre boya tüketimi kullanılarak resmedilen figürler için çocuk filim kahramanları yanı sıra masal kahramanları ve Bayburt'un tarihi görseliklerine yer verildi. Kendi alanında Bayburt'ta bir ilk olan proje Milli Egitim Bakanlığı 'Okullar Hayat Olsun' projesine de aday gösterilecek. Koçan: "En ciddi projelerimden biri" Projeyi hayata geçiren ressam Ülkü Koçan, "Bu proje benim sanat hayatımdaki en ciddi projelerimden birisi.Böylesi duygu yüklü bir çalışmanın içerisinde olmak bana onur veriyor" dedi. Koçan, zaman zaman çocukların da çalışmalara katılarak büyük bir sinerji oluşturduğunu belirttiği açıklamasında, "Projenin gerçekleşemesinde emeği olan sanat gruplarına, okul aile birliğine, okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.